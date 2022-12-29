وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد إدارة التحصيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الآثار، التاريخ، الفن والثقافة، دراسات المتاحف، إدارة التراث الثقافي)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار مهندس مدني: شهادة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة

– مدير تخطيط القطاع والأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)