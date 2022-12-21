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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2022-12-21 الساعة 7:31
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
المواطن - خالد الأحمد - الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل الوظائف :

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– منسق التطوير المهني المستمر: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني بيطري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الطب البيطري، أو رعاية الحيوان).

طريقة التقديم:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 جمادى الأولى 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادى الآخرة 1444هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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