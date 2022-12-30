وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء الصناعية، هندسة الأجهزة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي التدريب الفني: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس مشاريع الموقع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة والتحكم.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)