وظائف شاغرة في شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب مالي.
– مهندس مراقبة الجودة.
– أخصائي إدارة الوقت.
– مهندس صيانة ميكانيكية/ مصنع الكابلات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)