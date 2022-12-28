وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك للعمل في عدد من التخصصات لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف مناوب خدمات المطار.
– وكيل خدمات المطار.
وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر حتى 4 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)