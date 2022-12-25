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وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

2022-12-25 الساعة 8:04
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل وظيفي أول.

– مدير المبيعات.

– مسؤول الفعالية التنظيمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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