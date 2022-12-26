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وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية

2022-12-26 الساعة 7:24
وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المالية، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، الهندسة).

– أخصائي أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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