وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني هندسي ثالث/ تكييف.
– فني هندسي ثالث/ تشغيل محطات.
– فني هندسي ثالث/ كهربائي.
– طبيب مقيم/ طب الأطفال.
وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)