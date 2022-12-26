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وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2022-12-26 الساعة 4:21
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني هندسي ثالث/ تكييف.

– فني هندسي ثالث/ تشغيل محطات.

– فني هندسي ثالث/ كهربائي.

– طبيب مقيم/ طب الأطفال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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