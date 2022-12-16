وظائف شاغرة في نيوم بمختلف التخصصات

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
– مدير ارتباط المحتوى
– مدير مشروع منصة العملاء
– مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)
– مهندس تسليم أصول متخرج
– مهندس تسليم أصول متخرج
– مدير عقد الحساب الرئيسي
– أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
– أخصائي تنفيذ الاستدامة
– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
– أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
– مدير أول – عمليات الطاقة
– مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
– منسق المشاريع
– مساعد تنفيذي (ثانوي)
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية : اضغط هنا.