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وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2022-12-21 الساعة 5:50
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الزكاة:

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس رئيسي/ تخطيط ومراقبة البنية التحتية لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مشرف مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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