وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات سلوكيات السوق:

المؤهلات والخبرات:

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في (القانون)، أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.

خبرة بحد أدنى (3 سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.

2- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات الصناديق والطرح:

المؤهلات والخبرات:

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في القانون، أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

خبرة بحد أدنى (3 سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم الاثنين وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على هذا الرابط (هنا).