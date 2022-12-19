Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

2022-12-19 الساعة 3:40
وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات سلوكيات السوق:

قد يهمّك أيضاً
Img

الغذاء والدواء: الشوكولاتة الداكنة خيار أصح للمشروبات الساخنة

Img

رد فعل الرئيس الفرنسي بعد تقدم بلاده أمام المغرب

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في (القانون)، أو ما يعادلها.
  • أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.
  • خبرة بحد أدنى (3 سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.

2- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات الصناديق والطرح:

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في القانون، أو ما يعادلها.
  • أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
  • خبرة بحد أدنى (3 سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم الاثنين وحتى 31 ديسمبر الجاري.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على هذا الرابط (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية