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وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2022-12-28 الساعة 6:45
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل صناديق الاستثمار والتشغيل.

– محلل عمليات تنظيم الأسواق الجديدة.

– خبير برامج التكليف.

– مدير المبيعات.

– قائد فريق تطوير منظمة البنية التحتية.

– محلل أول الالتزام والحوكمة والمخاطر.

– خبير الحوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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