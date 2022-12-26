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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

2022-12-26 الساعة 6:38
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والدمام، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس سلامة العمليات (الجبيل).

– مسؤول مناولة المستودعات (الدمام).

– مراقب المخزون (جازان).

– مهندس تقدير التكلفة (الجبيل).

– أخصائي ذكاء الأعمال (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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