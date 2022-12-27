وظائف شاغرة لدى السعودية للتموين

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف السعودية للتموين

وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التأمين.

– أخصائي الخدمات والمشاريع/ سلسلة التوريد والمشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)