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لحملة الشهادة الجامعية

وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية

2022-12-25 الساعة 9:30
وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

المهام الوظيفية:

1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:

– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية
– عمل تقارير الأداء
– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

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