وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية

أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية
أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.
1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.
2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية
– عمل تقارير الأداء
– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]