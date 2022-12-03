وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة البيئية أو العلوم البيئية أو الهندسة الكيميائية
- يجب أن يكون لدى المرشح (15) عامًا أو أكثر من الخبرة في الإدارة البيئية. خبرة في صناعة النفط والغاز
2- منسق الامتثال الميداني
المؤهلات والخبرات:
- شهادة دراسات عليا في سلامة العمليات ومنع الخسائر من مؤسسة معترف بها دوليًا
- درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية ويفضل
- أخصائي السلامة المعتمد من مجلس متخصصي السلامة المعتمدين
- يوصى بدرجة الماجستير أو الدكتوراه
- خبرة لا تقل عن 15 عامًا في العمل في عمليات النفط أو الغاز أو مصانع البتروكيماويات أو المصافي ، مع دليل واضح على إحداث تأثير كبير في هذه السعة
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل في منصب رفيع كخبير في منع الخسائر والوقاية من الحرائق ، مع دليل واضح على إحداث تأثير كبير في هذه الصفة
3- مهندس عمليات
المؤهلات والخبرات:
- خبرة في مرافق عمليات معالجة الغاز ذات الصلة في صناعة النفط / الغاز ، المعرفة والخبرة في برامج محاكاة البرامج مثل HYSYS و promax والمعرفة القوية بالممارسات الهندسية والمبادئ الاقتصادية وطرق الحساب وتفاصيل التصميم وإدراكًا لرموز ومعايير المعالجة.
- يجب أن يكون لديك خبرة ومعرفة ممتازة في التصميم والتعديل ومراجعة المعايير وكيفية تطوير وتقييم الدراسات
4 – مهندس موثوقية
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس على الأقل في الهندسة الميكانيكية. خمسة عشر (15) عامًا من الخبرة في مجال النفط والغاز أو صناعة البتروكيماويات
- خبرة (5) سنوات في المعدات الدوارة بما في ذلك
- على دراية ببرامج الموثوقية مثل (MTBF ، العوامل السيئة ، حالة الزيت ، .. إلخ) بما في ذلك نظام SAP أو الأنظمة المحوسبة المكافئة
- محلل TapRooT معتمد
5- مهندس مفتش أول
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، مع خبرة لا تقل عن 15 عامًا ؛ أو خبرة قوية تصل إلى 20 عامًا إذا لم يكن لديك شهادة في الهندسة.
- يجب أن تكون خبرتك في صناعة النفط / الغاز.
- يجب أن يكون لديك معرفة قوية في الأنابيب والمعدات واللحام.
- يجب أن تكون مدققًا / مدققًا معتمدًا في نظام إدارة الجودة (IRCA / RABQSA) أو ISO 9001: 2008 دورة مدقق رئيسي أو ما يعادلها.
6- مستشار التدريب والتطوير / التصميم التعليمي والتكنولوجيا
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في التصميم التعليمي أو مجال ذي صلة مطلوب ، يوصى بـ MS
- خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصميم التدريب الفني القائم على الأداء للمهنيين
- إدارة مشاريع L&D
- القدرة على العمل عن كثب مع الخبراء المتخصصين (SMEs) ، والشراكة معهم من خلال عملية التصميم ، لاستنباط المعرفة ، وإدارة مخرجاتهم والعملية ، والتفاوض والتأثير دون سلطة
- القدرة على فهم المعلومات المعقدة وتبسيطها وتنظيمها وعرضها بسرعة
رابط التقديم
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