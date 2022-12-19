وظائف شاغرة لدى شركة سمة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي تطوير الأعمال:
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة أو المبيعات.
– لغة إنجليزية.
2- موظف مشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
– لا يُشارك وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
3- مدير ذكاء الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي تطوير الأعمال:
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2- موظف مشتريات:
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3- مدير ذكاء الأعمال:
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