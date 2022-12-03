وظائف شاغرة لدى شركة سيمنز للطاقة

أعلنت شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبر حسابها على موقع موقعها للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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