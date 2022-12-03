وظائف شاغرة لدى شركة سيمنز للطاقة

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أعلنت شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبر حسابها على موقع موقعها للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).