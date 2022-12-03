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في عددٍ من التخصصات

وظائف شاغرة لدى شركة سيمنز للطاقة

2022-12-03 الساعة 1:50
وظائف شاغرة لدى شركة سيمنز للطاقة
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة سيمنز للطاقة (Siemens Energy)، عبر حسابها على موقع موقعها للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام؛ وذلك وفقاً  للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1. مسؤول الجودةSiemens Mobility
  2. مسؤول الجودةSiemens Mobility – المملكة العربية السعودية
  3. SIG / PSD Shift Supervisor TechnicianSiemens Mobility – للمواطنين السعوديين فقط
  4. CIS PA / PIS Engineer @ Siemens Mobility – مشروع مترو الرياض
  5. مهندس نظمSiemens Mobility – المملكة العربية السعوديةCIS SCADA Field T&C EngineerSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض
  6. مشرف تركيب و T&C CISSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض
  7. محترف إدارة الأعمالSiemens Mobility – سعودي الجنسية
  8. CIS SCADA Field T&C GraduateSiemens Mobility – مشروع مترو الرياض
  9. مهندس اقتراح اتصالات
  10. مدير المبيعات والتسويق Siemens Mobility Saudi Arabia
  11. مدير المشروعSiemens
  12. مهندس مراقبة الجودةSiemens
  13. متدرب الاختبار والتكليف (SAS & Communication)
  14. وغيرها

 

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طريقة التقديم:


للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).

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