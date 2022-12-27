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وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

2022-12-27 الساعة 4:24
وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة 

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار عام/ قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– أخصائي امتثال البيئة والصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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