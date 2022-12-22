وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد تنفيذي:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي الميزانية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

نبذة عن الصندوق:

– صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مساعد تنفيذي:

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2- أخصائي الميزانية:

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