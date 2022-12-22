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لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض

وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

2022-12-22 الساعة 10:59
وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد تنفيذي:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

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2- أخصائي الميزانية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين.

نبذة عن الصندوق:
– صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مساعد تنفيذي:
اضغط هنا

2- أخصائي الميزانية:
اضغط هنا

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