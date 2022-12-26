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وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي

2022-12-26 الساعة 6:03
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البريد السعودي

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– رئيس الميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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