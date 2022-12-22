وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري جراحة الأطفال.

– مساعد طبيب أسنان.

طريقة التقديم:

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)