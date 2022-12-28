وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوبا للتأمين

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد أول/ خدمة عملاء الحسابات (عدد 4 وظائف/ الرياض).
– موظف خدمات الرعاية الصحية (جدة).
– مدير تنفيذي أول/ التسويق التجاري الإقليمي (جدة).
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)