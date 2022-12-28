وظائف شاغرة للجنسين في النهدي الطبية

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف النهدي

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات :(المحاسبة، أو المالية).

– مهندس إلكتروني أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الميكاترونكس)، أو ما يعادلها.

– محلل أول أنظمة تطبيقات سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، تصميم النظم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)