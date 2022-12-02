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وظائف شاغرة للجنسين لدى تقويم التعليم والتدريب

2022-12-02 الساعة 12:04
وظائف شاغرة للجنسين لدى تقويم التعليم والتدريب
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

تفاصيل وظائف تقويم التعليم والتدريب

وقالت الهيئة إن الوظائف على المسميات التالية :

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  • مشرف عمليات وضوابط الأمن السيبراني.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحا.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الطائف.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة مكة المكرمة.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة شقراء.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الدمام.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة خرمة.

طريقة التقديم:

ولفت إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

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