وظائف شاغرة للجنسين لدى تقويم التعليم والتدريب

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.