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للرجال والنساء للعمل عن بعد

وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة تخصصات

2022-12-24 الساعة 11:48
وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (رجال / نساء) بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:

– كاتب حفظ ملفات.
– كاتب سجل.
– كاتب وارد وصادر.
– كاتب استعلامات مركز خدمة عملاء.
– أخصائي مراقبة موارد بشرية.
– محصل.
– مساعد إداري.
– كاتب إداري.
– أخصائي مبيعات.
– كاتب بريدي.
– كاتب اتصال.
– كاتب رواتب.
– كاتب دوام.
– محاسب عام.
– مقيِّم عقاري.
– كاتبة سجل.
– مُصمم جرافيك.
– أخصائي خدمة عملاء.
– فني مواقع إلكترونية.
– كاتب استعلامات.
– أخصائي تسويق.
.. وأخرى.

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تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

ما هي شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- العمر من 18 إلى 60 سنة
3- لا يتطلب شهادات عليا.
4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

شرح خطوات التسجيل (PDF) تم رفع نسخة من الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في (التليجرام):
اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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