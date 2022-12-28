وظائف في وزارة الصحة لحملة الدبلوم

أعلنت وزارة الصحة توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم (فني تروية قلب) بمختلف المناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فني تروية قلب. التخصص الرئيسي: – تروية القلب. المؤهل: (1) دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوي. (2) دبلوم ثلاث سنوات ونصف بعد الثانوي. (3) دبلوم سنتين بعد الثانوي. (4) دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوي.

الشروط: – وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. – شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول. – شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا