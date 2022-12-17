وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية مُمثلة في بلدية روضة هباس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية (للجنسين) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
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موعد التقديم: