وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”

المسمى الوظيفي:



1- مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات

IT Project Manager

المؤهلات والمتطلبات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، درجة الماجستير ميزة إضافية

شهادة PMP

الشهادات CCNA أو CCNP أو CISSP أو MCSE أو شهادة مماثلة تعتبر ميزة إضافية

خبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال الشبكات والبنية التحتية وإدارة مشاريع التطبيقات بما في ذلك تطبيقات Oracle ERP و Java

يحقق نتائج موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال إيصال التوقعات الوظيفية.

يحافظ على فعالية المنظمة وكفاءتها من خلال تحديد وتقديم ودعم الخطط الاستراتيجية.

يدير البحث التكنولوجي من خلال دراسة أهداف المنظمة واستراتيجياتها وممارساتها ومشاريع المستخدم.

يكمل المشاريع من خلال تنسيق الموارد والجداول الزمنية مع إدارات المستخدمين ومراكز البيانات.

يتحقق من نتائج التطبيق عن طريق إجراء عمليات تدقيق النظام للتقنيات المنفذة.

2 – أخصائي استقطاب المواهب

(Talent Acquisition Specialist)

المؤهلات و المتطلبات:

درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو ما شابه ذلك

الخبرة: + 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

إجراء التوظيف الكامل لدورة الحياة للمرشحين بما في ذلك تحديد المصادر ، والفحص المسبق ، والمقابلات ، وتمديد العروض تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع كل من مديري التوظيف والمتقدمين.

الدعم في إقامة علاقات مع القنوات المناسبة لتحديد مصادر المرشحين لتحديد المرشحين المناسبين والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.

الدعم في ضمان أن إجراءات اكتساب المواهب تتبع اللوائح والقوانين ذات الصلة.

الدعم في تطوير سياسات وبرامج تعريفية جديدة للتأجير والتأهيل لتسهيل الانتقال الفعال للمنضمين الجدد إلى الشركة.

تنظيم وحضور معارض الوظائف وأحداث التوظيف لبناء خط أنابيب قوي للمرشح.

طريقة التقديم

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).