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وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”

2022-12-27 الساعة 12:07
وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات

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 IT Project Manager

المؤهلات والمتطلبات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، درجة الماجستير ميزة إضافية
  • شهادة PMP
  • الشهادات CCNA أو CCNP أو CISSP أو MCSE أو شهادة مماثلة تعتبر ميزة إضافية
  • خبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال الشبكات والبنية التحتية وإدارة مشاريع التطبيقات بما في ذلك تطبيقات Oracle ERP و Java
  • يحقق نتائج موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال إيصال التوقعات الوظيفية.
  • يحافظ على فعالية المنظمة وكفاءتها من خلال تحديد وتقديم ودعم الخطط الاستراتيجية.
  • يدير البحث التكنولوجي من خلال دراسة أهداف المنظمة واستراتيجياتها وممارساتها ومشاريع المستخدم.
  • يكمل المشاريع من خلال تنسيق الموارد والجداول الزمنية مع إدارات المستخدمين ومراكز البيانات.
  • يتحقق من نتائج التطبيق عن طريق إجراء عمليات تدقيق النظام للتقنيات المنفذة.

2 – أخصائي استقطاب المواهب
(Talent Acquisition Specialist)

المؤهلات و المتطلبات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو ما شابه ذلك
  • الخبرة: + 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
  • إجراء التوظيف الكامل لدورة الحياة للمرشحين بما في ذلك تحديد المصادر ، والفحص المسبق ، والمقابلات ، وتمديد العروض تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع كل من مديري التوظيف والمتقدمين.
  • الدعم في إقامة علاقات مع القنوات المناسبة لتحديد مصادر المرشحين لتحديد المرشحين المناسبين والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.
  • الدعم في ضمان أن إجراءات اكتساب المواهب تتبع اللوائح والقوانين ذات الصلة.
  • الدعم في تطوير سياسات وبرامج تعريفية جديدة للتأجير والتأهيل لتسهيل الانتقال الفعال للمنضمين الجدد إلى الشركة.
  • تنظيم وحضور معارض الوظائف وأحداث التوظيف لبناء خط أنابيب قوي للمرشح.

طريقة التقديم

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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