وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات
IT Project Manager
المؤهلات والمتطلبات:
2 – أخصائي استقطاب المواهب
(Talent Acquisition Specialist)
المؤهلات و المتطلبات:
لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).