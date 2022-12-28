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في عدد من التخصصات

وظائف لدى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

2022-12-28 الساعة 2:03
وظائف لدى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)​، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مخطط المؤسسة Enterprise Architect
المؤهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
  • خبرة 4+ سنوات خبرة في العمل
  • خبرة 2+ سنوات خبرة في هندسة المشاريع
  • خبرة / خبرة أداة EA في النمذجة والتمثيلات الرسومية

المهام الوظيفية:

  • فهرسة ، تطوير ، تنسيق ، توصيل ، صيانة ، وإنفاذ نماذج معمارية شاملة للمؤسسة ، تمثيلات ، مبادرات ، قدرات ، ومكونات لأداء الأنشطة التجارية والتقنية للمؤسسة بشكل مناسب.
  • تقييم الوظائف الداخلية واستراتيجيات تطوير الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات واقتراح التحسينات.
  • إنشاء نماذج معمارية الأعمال لتعكس استراتيجيات المنظمة وأهدافها وخلق وتنفيذ رؤى وأهداف الأعمال.
  • اقتراح أفكار لتقليل التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات.
  • تنظيم التدريب لتحسين معرفة الموظفين في EA للنمو المؤسسي.
  • قم بقيادة دورة ADM من البداية إلى النهاية.
  • تقييم المشاريع ومراجعة طلبات العروض والموافقة عليها والتنسيق مع الوظائف الأخرى داخل المنظمة لضمان تحقيق أهداف EA.
  • التقط بنية المؤسسة بمستويات مختلفة من العمق.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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