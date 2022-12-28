وظائف لدى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)​، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – مخطط المؤسسة Enterprise Architect المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة

خبرة 4+ سنوات خبرة في العمل

خبرة 2+ سنوات خبرة في هندسة المشاريع

خبرة / خبرة أداة EA في النمذجة والتمثيلات الرسومية المهام الوظيفية: فهرسة ، تطوير ، تنسيق ، توصيل ، صيانة ، وإنفاذ نماذج معمارية شاملة للمؤسسة ، تمثيلات ، مبادرات ، قدرات ، ومكونات لأداء الأنشطة التجارية والتقنية للمؤسسة بشكل مناسب.

تقييم الوظائف الداخلية واستراتيجيات تطوير الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات واقتراح التحسينات.

إنشاء نماذج معمارية الأعمال لتعكس استراتيجيات المنظمة وأهدافها وخلق وتنفيذ رؤى وأهداف الأعمال.

اقتراح أفكار لتقليل التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تنظيم التدريب لتحسين معرفة الموظفين في EA للنمو المؤسسي.

قم بقيادة دورة ADM من البداية إلى النهاية.

تقييم المشاريع ومراجعة طلبات العروض والموافقة عليها والتنسيق مع الوظائف الأخرى داخل المنظمة لضمان تحقيق أهداف EA.

التقط بنية المؤسسة بمستويات مختلفة من العمق. رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).