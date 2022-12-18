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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2022-12-18 الساعة 12:46
وظائف لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي:

  1. أخصائي تقني ، مجهر بصري
  2. عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني
  3. مدير التخطيط
  4. أخصائي أوقيانوغرافيا
  5. ضابط اتصال الصناعة بالمركز
  6. مدير برنامج الإثراء
  7. أخصائي تسويق
  8. مستشار الابتعاث
  9. أخصائي سلامة
  10. عالم الموظفين ، Sanger Sequencing
  11. مهندس حلول المشاريع
  12. أخصائي اتصالات
  13. ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية
  14. رئيس عمليات معالجة المياه
  15. أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
  16. مدير إنتاج الفيديو
  17. رئيس تطوير الاستشارات الفنية.
  18. أخصائي تعزيز العمليات.
  19. مدير الاتصالات الاستراتيجية.
  20. مخطط تنظيم الطلاب.
  21. أخصائي أول للمنح والعقود.
  22. وغيرها

طريقة التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

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رابط التقديم : (اضغط هنا)

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