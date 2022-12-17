وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد إداري.

المؤهلات والخبرات:

حاصل على شهادة الدبلوم في (السكرتارية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

خبرة سنتين في مجال السكرتارية والإدارة.

المهام:

صياغة الخطابات والتقارير والمراسلات الرسمية، والتأكد من حفظها بشكل مناسب وأداء المهام الإدارية الأخرى لضمان سير المهام الإدارية للمنظمة المعنية بسلاسة وكفاءة.

إعداد وإرسال المذكرات إلى الموظفين المعنيين في مختلف المنظمات التابعة لـ SATORP والعمل كنقطة اتصال محورية إذا احتاجوا إلى المساعدة أو المعلومات أو الوثائق.

جدولة مواعيد العمل من أجل رئيس المنظمة وبالنيابة عنه، وترتيب اجتماعات العمل وتنسيق وتذكير رئيس المنظمة بموقع الموعد والتاريخ والتوقيت.

تأكد من التعامل مع رسائل البريد الواردة والصادرة لرئيس المؤسسة بسرعة وكفاءة.

أداء واجبات أخرى يكلفه بها رئيس المنظمة.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط:

للتقديم عبر بوابة التوظيف – (اضغط هنا).