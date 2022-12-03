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للعمل في عدة تخصصات

وظائف لدى شركة البحر الأحمر للتطوير

2022-12-03 الساعة 3:28
وظائف لدى شركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن - الرياض

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أعلنت (شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات (الإدارية ، المالية ، الهندسية)؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير تجاري أول
  • مدير معماري أول
  • اختصاصي تجاري
  • مدير تجاري
  • مساعد مدير تجاري

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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