وظائف لدى شركة البحر الأحمر للتطوير

أعلنت (شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات (الإدارية ، المالية ، الهندسية)؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: