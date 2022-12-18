وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: