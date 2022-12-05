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وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية بعدة تخصصات

2022-12-05 الساعة 9:46
وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية بعدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (إدارية، قانونية، هندسية، تقنية) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي العقود:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- خبير فني – الفنون البصرية:
– دكتوراه في التربية الفنية – الفنون البصرية.
– خبرة لا تقل عن 8 سنة في المجال التربوي.

3- مُحلل محتوى – التربية الخاصة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التربية الخاصة).
– يفضّل درجة الماجستير في التربية الخاصة أو تخصص آخر من علوم التربية.
– خبرة عملية لا تقل عن 2 سنتين.

4- فني إنتاج فيديو:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، التصميم) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموشن جرافيك ديزاين.

5- أخصائي تطوير التطبيقات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في استخدام NET framework.

6- مُصمم جرافيك.
– درجة البكالوريوس في تخصص (جرافيك ديزاين) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في شركات الدعاية والإعلان.

7- خبير فني في الإنتاج:
– درجة البكالوريوس في تخصص (جرافيكس ووسائط متعددة، إنتاج مرئي ومسموع، إنتاج إعلامي
إذاعة وتلفزيون وفيلم، التصميم الرقمي).
– خبرة 5 سنوات وأكثر.

8- مُحلل أنظمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).
– خبرة لا تقل عن سنتين في تحليل الأعمال والمتطلبات الفنية والنمذجة والتحقق وتطوير المنهجيات.

.. وأخرى (أكثر من 10 وظائف).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي العقود:
اضغط هنا

2- خبير فني – الفنون البصرية:
اضغط هنا

3- مُحلل محتوى – التربية الخاصة:
اضغط هنا

4- فني إنتاج فيديو:
اضغط هنا

5- بقية الوظائف:
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