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في عددٍ من التخصصات

وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة

2022-12-17 الساعة 5:33
وظائف لدى صندوق الاستثمارات العامة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • رئيس قسم الدراسات والبحوث.
  • محترف إدارة التوجيه.
  • محترف شؤون اللجان.
  • أخصائي تحليلات البيانات.
  • عالم البيانات.
  • مطور BI.
  • مساعد الملكية الخاصة.
  • مدير وحدة إدارة التوجيه.
  • خبير التقارير.
  • أخصائي الميزانية.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 17 ديسمبر 2022م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم – (اضغط هنا).

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