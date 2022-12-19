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للعمل في مجال المبيعات بالمنطقة الشرقية

وظائف لدى عبدالله العثيم للأزياء برواتب 8 آلاف ريال

2022-12-19 الساعة 2:02
وظائف لدى عبدالله العثيم للأزياء برواتب 8 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء توفر فرص وظيفية، للعمل في مجال المبيعات بالمنطقة الشرقية (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مديرة معرض.

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تفاصيل:

– عدد (6) أيام عمل بالأسبوع والإجازة يوم واحد.

الشروط:

1- سعودية الجنسية.
2- خبرة من 3 سنوات فأعلى بمسمى مديرة معرض.
3- المؤهل دبلوم فأعلى.
4- لغة إنجليزية جيدة جداً.
5- أن تكون ذات شخصية قيادية وقوية.
6-  حسنة المظهر واللباقة.
7- تتحمل ضغط العمل.

المزايا:

– رواتب مغرية تصل إلى 8,000 ريال.
– عمولات عند تحقيق مستهدف المبيعات.
– تخفيض وخصومات للموظفة.
– توظيف فوري.

ملاحظة:

– سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي الشروط.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة – مديرة معرض – الدمام – في عنوان البريد):
[email protected]

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