وظائف لدى عبدالله العثيم للأزياء برواتب 8 آلاف ريال

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء توفر فرص وظيفية، للعمل في مجال المبيعات بالمنطقة الشرقية (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مديرة معرض.

تفاصيل:

– عدد (6) أيام عمل بالأسبوع والإجازة يوم واحد.

الشروط:

1- سعودية الجنسية.

2- خبرة من 3 سنوات فأعلى بمسمى مديرة معرض.

3- المؤهل دبلوم فأعلى.

4- لغة إنجليزية جيدة جداً.

5- أن تكون ذات شخصية قيادية وقوية.

6- حسنة المظهر واللباقة.

7- تتحمل ضغط العمل.

المزايا:

– رواتب مغرية تصل إلى 8,000 ريال.

– عمولات عند تحقيق مستهدف المبيعات.

– تخفيض وخصومات للموظفة.

– توظيف فوري.

ملاحظة:

– سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي الشروط.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة – مديرة معرض – الدمام – في عنوان البريد):

[email protected]