وظائف لدى عبدالله العثيم للأزياء برواتب 8 آلاف ريال

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أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء توفر فرص وظيفية، للعمل في مجال المبيعات بالمنطقة الشرقية (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مديرة معرض.
تفاصيل:
– عدد (6) أيام عمل بالأسبوع والإجازة يوم واحد.
1- سعودية الجنسية.
2- خبرة من 3 سنوات فأعلى بمسمى مديرة معرض.
3- المؤهل دبلوم فأعلى.
4- لغة إنجليزية جيدة جداً.
5- أن تكون ذات شخصية قيادية وقوية.
6- حسنة المظهر واللباقة.
7- تتحمل ضغط العمل.
– رواتب مغرية تصل إلى 8,000 ريال.
– عمولات عند تحقيق مستهدف المبيعات.
– تخفيض وخصومات للموظفة.
– توظيف فوري.
– سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي الشروط.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة – مديرة معرض – الدمام – في عنوان البريد):
[email protected]