وظائف لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر حسابه الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حملة مختلف المؤهلات، وفق الشروط و التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: