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في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض

وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

2022-12-11 الساعة 11:26
وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

 

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الوظائف المتاحة:

1- أخصائي علاقات عامة.

2- مدير إدارة التحوّل الرقمي.

3- مدير أمن المعلومات.

4- مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

التخصصات المطلوبة:

– (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، نظم المعلومات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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