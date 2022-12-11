وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي علاقات عامة.
2- مدير إدارة التحوّل الرقمي.
3- مدير أمن المعلومات.
4- مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
– (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، نظم المعلومات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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