وظائف للجنسين بـ مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي مالي.
2- مُحلل ميزانية.
3- صيدلي إكلينيكي.
4- سكرتيرة طبية.
5- وظائف طبية.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– السكرتارية الطبية.
– الصيدلة.
– تخصصات طيبة مُتعددة.
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