وظائف هندسية شاغرة في مصفاة ساتورب

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس معدات دوارة.
– مهندس عمليات التشغيل.
– مهندس عقود أول.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)