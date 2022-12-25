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وظائف هندسية شاغرة في مصفاة ساتورب

2022-12-25 الساعة 7:34
وظائف هندسية شاغرة في مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل الوظائف

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس معدات دوارة.

– مهندس عمليات التشغيل.

– مهندس عقود أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

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