وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
– مهندس الآلات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2022م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)