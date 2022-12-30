وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
– مدير المبيعات/ البيع بالجملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)