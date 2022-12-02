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عن عمر 73 عامًا

وفاة آكل لحوم البشر الياباني

2022-12-02 الساعة 8:22
وفاة آكل لحوم البشر الياباني
المواطن - متابعة

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توفي الياباني إيسي ساغاوا المعروف بـآكل لحوم البشر، بعد أكثر من 40 عامًا على الجريمة التي استدعت إطلاق هذه التسمية عليه.

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التفاصيل

وكان الياباني إيسي ساغاوا قد قتل طالبة هولندية في باريس وأكل أجزاء من جثتها، لذلك وصف بآكل لحوم البشر.

وقال شقيقه جون، بعد إصابته بالتهاب رئوي، فارق ساغاوا، الحياة في 24 نوفمبر، عن عمر73 سنة، وأقيمت جنازة له بحضور أقاربه فقط من دون تنظيم مراسم رسمية.

أكل لحم حبيبته

وكان إيسي ساغاوا طالبًا في جامعة سوربون في باريس عندما دعا في 11 يونيو 1981 زميلته الهولندية رينيه هارتفلت لتناول العشاء في منزله.

وحاول ساغاوا التخلص من بقايا جثة الشابة فوضع الأشلاء داخل حقيبتين وتركهما في متنزه بوا دو بولوني، لكن الشرطة تمكنت من العثور عليه وتوقيفه.

واعترف ساغاوا بارتكابه الجريمة قائلا “إن أكل هذه الفتاة كان تعبيرا عن الحب.. أردت أن أشعر في داخلي بوجود شخص أحبه”.

وبعد أن أكد خبراء متخصصون أنه يعاني اضطرابًا ذهنيًا، أفلت من المحاكمة وأودع مركزًا للأمراض النفسية في فرنسا ثم مركزًا آخر باليابان، قبل أن يستعيد حريته في أغسطس 1985.

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  • شروق الشمس شريف

    لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه

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