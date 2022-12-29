وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع السرطان

فارق أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الحياة- قبل قليل- عن عمر يناهز الـ82 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ويُعد الأسطورة البرازيلية واحدًا من أعرق اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تُوج بـ 3 ألقاب في بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي أعوام 1958 و1962 و1970.

وقضى الأسطورة البرازيلية مسيرته الكروية في صفوف نادي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي.

وكان الأسطورة البرازيلية اعتزل كرة القدم في عام 1977 وسبق له العمل كوزير للرياضة في بلاده.

وكان بيليه دخل المشفى في بلاده منذ شهر ونصف من الآن؛ بسبب معاناته من مضاعفات مرض السرطان حتى فارق الحياة مساء اليوم الخميس.