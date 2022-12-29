وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع السرطان

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
فارق أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الحياة- قبل قليل- عن عمر يناهز الـ82 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ويُعد الأسطورة البرازيلية واحدًا من أعرق اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تُوج بـ 3 ألقاب في بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي أعوام 1958 و1962 و1970.
وقضى الأسطورة البرازيلية مسيرته الكروية في صفوف نادي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي.
وكان الأسطورة البرازيلية اعتزل كرة القدم في عام 1977 وسبق له العمل كوزير للرياضة في بلاده.
وكان بيليه دخل المشفى في بلاده منذ شهر ونصف من الآن؛ بسبب معاناته من مضاعفات مرض السرطان حتى فارق الحياة مساء اليوم الخميس.