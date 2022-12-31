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ساعدت في تطوير العديد من قوالب التلفزيون الحديثة

وفاة باربرا والترز المذيعة الأيقونية صاحبة الحوارات الجريئة

2022-12-31 الساعة 10:45
وفاة باربرا والترز المذيعة الأيقونية صاحبة الحوارات الجريئة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كانت باربرا والترز رائدة في مجال البث وساعدت في تطوير العديد من قوالب التلفزيون الحديثة والأخبار التلفزيونية والبرامج الترفيهية.

وعلى مدار أكثر من ستة عقود في التلفزيون، اشتهرت باربرا والترز، التي توفيت اليوم الجمعة، 93 عامًا، بمقابلاتها الفردية الفريدة من نوعها والتي كانت سمة أساسية لكل برامجها على مختلف شبكات البث.

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وأصبح أسلوب المقابلة الخاص بها مدرسة في حد ذاتها، فقد تمكنت ببراعة من كشف الضيوف أمام الكاميرا ولم يختلف الأمر من رئيس أو نجم سينمائي أو حتى قاتل أمريكي.

باربرا والترز المذيعة الأيقونية صاحبة الحوارات الجريئة مع السادات وصدام

وكانت باربرا أكثر من مجرد محاورة شهيرة، فقد قضت معظم حياتها المهنية كرائدة إذاعية، وكانت أول امرأة تقدم برنامجًا إخباريًا ليليًا.

الظهور المبكر

ظهرت باربرا على الكاميرا لأول مرة في عام 1955 وفي عام 1961 انتقلت لبرنامج Today، حيث أتيحت لها فرصًا لإظهار ذكائها وقدرتها على التعامل مع الأخبار الصعبة بعد اغتيال كينيدي.

أبرز الضيوف أمام باربرا والترز

ابتعدت باربرا والترز عن الأنماط التقليدية للبرامج التي تقدمها المرأة، وقامت بإجراء مقابلات حصرية مع شخصيات سياسية وطنية ودولية مثل ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر والأمير فيليب وفيليس شلافلي ومع مشاهير الصف الأول مثل جودي جارلاند وباربرا سترايسند وبيت ميدلر.

وكانت باربرا تُعد أول من قدمت مزيج الأسئلة الشخصية للشخصيات السياسية، على سبيل المثال سبق وأن وجهت سؤالًا للرئيس الأسبق هنري كيسنجر عما إذا كان لا يزال أعزب، وهو سؤال تصدر العناوين لفترات طويلة.

باربرا والترز المذيعة الأيقونية صاحبة الحوارات الجريئة مع السادات وصدام

أيضًا لم تتخوف المذيعة الأمريكية من تقديم مواضيع كانت تُعد في وقتها خطوطًا حمراء، مثل تعديل الحقوق المتساوية والماريجوانا.

وفي السبعينيات ذهبت باربرا إلى كوبا لإجراء مقابلة مع رئيس كوبا السابق فيدل كاسترو الأمر الذي لفت انتباه وكالة المخابرات المركزية في هذه العملية.

 وقضت وقتًا في بنما مع عمر توريخوس بعدما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على التنازل عن السيطرة على قناة بنما.

مقابلة باربرا والترز مع السادات 

وأجرت المذيعة الأمريكية مقابلة مع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، وفي عام 1977 عقدت أول مقابلة تاريخية مشتركة مع الزعيمين ووصفتها بأنها الأقرب لقلبها في تاريخها المهني.

أجريت باربرا أيضًا مقابلات مع صدام حسين وياسر عرفات والدالاي لاما  وجميع الرؤساء الأمريكيين، من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، إضافة إلى مشاهير آخرين مثل بيت ديفيس وأنجلينا جولي.

 

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