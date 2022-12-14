وفاة حفيد المشير طنطاوي ومدرسته تعلق على الخبر

مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة
توفي محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، منذ قليل، دون الكشف عن تفاصيل.
وعلقت مدرسة جلوبال باراديم الدولية على الخبر، بنشر صورة الطالب، قائلة: توفي أحد أبناء المدرسة الأعزاء محمد إيهاب حسين طنطاوي بالصف السابع نسأل لله له المغفرة والرحمة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.
وأكملت المدرسة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ستقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الفاتحة.
ونعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد الراحل المشير حسين طنطاوي.
وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، تدوينة، نعى فيها الراحل.
وجاء نص التغريدة: رحم الله الطالب محمد إيهاب حسين طنطاوي حفيد الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي، ونجل المستشار إيهاب.