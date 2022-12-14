وفاة حفيد المشير طنطاوي ومدرسته تعلق على الخبر

توفي محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، منذ قليل، دون الكشف عن تفاصيل.

تعليق المدرسة

وعلقت مدرسة جلوبال باراديم الدولية على الخبر، بنشر صورة الطالب، قائلة: توفي أحد أبناء المدرسة الأعزاء محمد إيهاب حسين طنطاوي بالصف السابع نسأل لله له المغفرة والرحمة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكملت المدرسة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ستقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الفاتحة.

نعي

ونعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد الراحل المشير حسين طنطاوي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، تدوينة، نعى فيها الراحل.

وجاء نص التغريدة: رحم الله الطالب محمد إيهاب حسين طنطاوي حفيد الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي، ونجل المستشار إيهاب.