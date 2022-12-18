وفاة رجل الأعمال المصري المسجون محمد الأمين

توفي اليوم، الأحد، رجل الأعمال المصري محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي بمنطقة المعادي، متأثرًا بمرض السرطان بعد نقله للمستشفى خلال قضائه عقوبة السجن في قضية فتيات دار الأيتام.

تفاصيل الوفاة

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وفاة محمد الأمين عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قائلًا في تغريدة “توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفى السلام الدولي متأثرًا بمرضه”.

وأضاف “محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، وقد وافته المنية منذ قليل، رحمه الله رحمة واسعة”.

فيما كشف مصدر داخل مستشفى السلام الدولي، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد الأمين قبل وفاته.

وأوضح المصدر لموقع “القاهرة 24″، أن الأمين كان يتواجد في أحد الأجنحة داخل مستشفى السلام، تحت حراسة أمنية مشددة، لافتًا إلى أن حالته تدهورت حالته خلال الساعات الماضية مما أدى إلى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى.

وأشار إلى أن رجل الأعمال توفي بعد ساعات من دخوله العناية المركزة، وتحديدًا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تهمة الاتجار بالبشر

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن محمد الأمين 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر، فيما طعن دفاعه على الحكم أمام النقض، لتتحدد جلسة 28 يناير لنظر الطعن.

ووجهت إلى الأمين تهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى هتك عرض طفلتين من نزلاء دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

فيما أكد رجل الأعمال الراحل خلال التحقيقات أنه لم يرتكب التهم الموجهة إليه بمحاولة هتك عرض أطفال أيتام من نزلاء الدار المملوكة له.