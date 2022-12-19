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المدني باشر الحادث

إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق شقة ضرماء

2022-12-19 الساعة 8:25
إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق شقة ضرماء
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة ضرماء حريقًا في شقة، بسبب إشعال الفحم للتدفئة، نتج عنه وفاة شخصين – رحمهما الله.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين.

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وفي وقت سابق، قدم الدفاع المدني خطوات السلامة التي يجب على المواطنين إتباعها خلال التدفئة باستخدام الحطب والفحم.

نصائح مهمة:

وقال المدني عبر إنفوجراف نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يجب اتباع الآتي عند استخدام الحطب أو الفحم:

عدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل.

-تهوية المكان منعًا لحدوث اختناق.

-إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق بعيدًا عن النار.

-منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها

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