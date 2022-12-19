إشعال الفحم يتسبب في وفاة شخصين بحريق شقة ضرماء

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة ضرماء حريقًا في شقة، بسبب إشعال الفحم للتدفئة، نتج عنه وفاة شخصين – رحمهما الله.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، قدم الدفاع المدني خطوات السلامة التي يجب على المواطنين إتباعها خلال التدفئة باستخدام الحطب والفحم.

نصائح مهمة:

وقال المدني عبر إنفوجراف نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يجب اتباع الآتي عند استخدام الحطب أو الفحم:

عدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل.

-تهوية المكان منعًا لحدوث اختناق.

-إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق بعيدًا عن النار.

-منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها