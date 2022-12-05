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لا يزال سبب الحادث مجهولًا

وفاة شخصين وفقدان الطيار بعد تحطم طائرة بفلوريدا

2022-12-05 الساعة 3:14
وفاة شخصين وفقدان الطيار بعد تحطم طائرة بفلوريدا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تحطمت طائرة خاصة في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا، مما تسبب في مصرع اثنين بينما لا زالت السلطات تبحث عن الطيار المفقود.

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وبحسب موقع Fox News الأمريكي، فقد بدأت السلطات في فلوريدا البحث بعد أن أرسلت شركة بايبر المالكة للطائرة رسالة إلى إدارة الطيران الفيدرالية بأن الطائرة لم تعد إلى مطارها الأصلي.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، لورين أندرسون، إنه في توقيت إرسال الرسالة عثر راكبو القوارب على جثة امرأة تطفو.

وتابعت أن الغواصين حددوا حطام الطائرة، وقد عثر رجال الإنقاذ أيضًا على جثة فتاة متوفاة في منطقة ركاب الطائرة، لكن هناك شخص ثالث يُعتقد أنه طيار لا يزال مفقودًا.

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية: في هذا الوقت، تتواصل جهود البحث عن الطيار المفقود وستستمر حتى غروب الشمس وتستأنف حسب ما تسمح به الظروف.

مصرع شخصين وفقدان الطيار بعد تحطم طائرة بفلوريدا

ويشارك في البحث عمدة المقاطعة، وخفر السواحل الأمريكي، وإدارة شرطة ساراسوتا، ولجنة فلوريدا للمحافظة على الأسماك والحياة البرية والمجلس الوطني لسلامة النقل.

وحددت الإدارة هويات الأشخاص الموجودين على متن الطائرة ولكنها لن تنشر الأسماء حتى يتم إخطار أفراد الأسرة بحسب قناة ABC7.

مصرع شخصين وفقدان الطيار بعد تحطم طائرة بفلوريدا

سبب الحادث مجهول 

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث، ولكن لا يزال السبب وراء حدوثه مجهولًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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